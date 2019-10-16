«Как ваше здоровье?»: Рубцова взволновала поклонников болезненным видом

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова взволновала подписчиков в Instagram своим болезненным видом. Несмотря на состояние, актриса не забыла поздравить с днем рождения английского писателя и поэта Оскара Уайльда.
«Сегодня день рождения Оскара Уайльда — моего любимого писателя, выдающегося драматурга и поэта!» — начала Рубцова свой пост.
После этого она привела шесть цитат любимого писателя. Среди них:
Пост Рубцова сопроводила фотографией, на которой выглядит очень уставшей. Она без макияжа лежит на диване, подмяв под себя подушку.
Подписчиков актрисы взволновал ее болезненный вид. Многие пожелали ей побыстрее выздороветь.
«Вид больной, выздоравливай!»
«Скорейшего выздоровления»
«Здоровья вам», — пожелали пользователи.
В комментариях Рубцова сообщила, что накануне ее температура держалась на отметке 39 градусов по Цельсию. Она добавила, что сегодня чувствует себя лучше, а также поблагодарила всех за поддержку.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее Валентина Рубцова показала, каким должно быть утро понедельника. Рабочую неделю она начала с зажигательной цыганочки.