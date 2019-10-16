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  4. «Как ваше здоровье?»: Рубцова взволновала поклонников болезненным видом

«Как ваше здоровье?»: Рубцова взволновала поклонников болезненным видом

, 16:23 Фото 419

Простуда не помешала актрисе поздравить с днем рождения писателя и поэта Оскара Уайльда.

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Фото, видео: Instagram @yalav

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова взволновала подписчиков в Instagram своим болезненным видом. Несмотря на состояние, актриса не забыла поздравить с днем рождения английского писателя и поэта Оскара Уайльда.

«Сегодня день рождения Оскара Уайльда — моего любимого писателя, выдающегося драматурга и поэта!» — начала Рубцова свой пост.

После этого она привела шесть цитат любимого писателя. Среди них:

«Только пустые люди знают себя»;

«Положительные люди действуют на нервы, плохие — на воображение»;

«Тщательнее всего следует выбирать врагов».

Пост Рубцова сопроводила фотографией, на которой выглядит очень уставшей. Она без макияжа лежит на диване, подмяв под себя подушку.

Instagram @yalav

Подписчиков актрисы взволновал ее болезненный вид. Многие пожелали ей побыстрее выздороветь.

«Вид больной, выздоравливай!»

«Скорейшего выздоровления»

«Здоровья вам», — пожелали пользователи.

В комментариях Рубцова сообщила, что накануне ее температура держалась на отметке 39 градусов по Цельсию. Она добавила, что сегодня чувствует себя лучше, а также поблагодарила всех за поддержку.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Валентина Рубцова показала, каким должно быть утро понедельника. Рабочую неделю она начала с зажигательной цыганочки.

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