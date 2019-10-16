  1. Пятый канал
  4. В Госдуму внесли новый законопроект о виноградарстве и виноделии

В Госдуму внесли новый законопроект о виноградарстве и виноделии

, 15:50 56

Авторами законопроекта стала группа депутатов из четырех фракций.

Фото: ТАСС / Bodo Schackow

Группа депутатов от всех четырех парламентских фракций внесла в Госдуму новый законопроект о виноградарстве и виноделии. Уведомление об этом появилось в электронной базе данных нижней палаты парламента.

На минувшей неделе депутаты отклонили проект закона «О развитии виноградарства и виноделия в РФ». Народные избранники решили доработать текст документа, чтобы он лучше защищал интересы отечественных производителей.

Новый законопроект разработали вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин и другие парламентарии.

Цель законопроекта — повышение качества продукции виноделов, ее конкурентоспособность, а также увеличение числа винодельческих регионов России, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что для этого будут установлены новые условия выделения государственной поддержки виноградарям и виноделам, а также правовые, организационные, технологические и экономические основы в данной отрасли.

Граждан, которые занимаются производством вина в личных, некоммерческих целях, из-под действия закона предлагается исключить.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме показали фильм об истории развития российского виноделия. Показ был организован в рамках обсуждения законопроекта о развитии винодельческой отрасли.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.35
0.10 71.05
0.20
Гороскоп на 16 октября: не доверяйте слепо, Козероги!

Последние новости

17:19
«Меня тоже однажды похоронили»: муж Белохвостиковой о госпитализации актрисы
17:00
«Какая женщина!»: Седокова показала снимок с пляжа на отдыхе в Дубае
16:50
Ульяновские депутаты устроили потасовку, обсуждая ЖКХ
16:45
Звезда «Принцессы цирка» Белохвостикова перенесла операцию на сердце
16:38
Суд приговорил фигуранта «дела 27 июля» Емельянова к заключению под стражу
16:30
В ДТП с троллейбусом в Чебоксарах пострадали 18 человек, в том числе семь детей

Сейчас читают

Ольга Бузова перестала скрывать отношения с популярным блогером
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев