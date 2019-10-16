В Госдуму внесли новый законопроект о виноградарстве и виноделии

Группа депутатов от всех четырех парламентских фракций внесла в Госдуму новый законопроект о виноградарстве и виноделии. Уведомление об этом появилось в электронной базе данных нижней палаты парламента.
На минувшей неделе депутаты отклонили проект закона «О развитии виноградарства и виноделия в РФ». Народные избранники решили доработать текст документа, чтобы он лучше защищал интересы отечественных производителей.
Новый законопроект разработали вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин и другие парламентарии.
Цель законопроекта — повышение качества продукции виноделов, ее конкурентоспособность, а также увеличение числа винодельческих регионов России, пишет РИА Новости.
В пояснительной записке говорится, что для этого будут установлены
Граждан, которые занимаются производством вина в личных, некоммерческих целях, из-под действия закона предлагается исключить.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме показали фильм об истории развития российского виноделия. Показ был организован в рамках обсуждения законопроекта о развитии винодельческой отрасли.