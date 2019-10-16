Суд приговорил фигуранта «дела 27 июля» Емельянова к заключению под стражу

В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Емельянов, Андрея Баршая, Максима Мартинцова и Егора Лесных. Все четверо обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти (первая часть 318-й стать УК РФ) в ходе массовых беспорядков в июле 2019 года.

Как стало известно 5-tv.ru, ходатайство в отношении Владимира Емельянова было удовлетворено. Невзирая на просьбу адвоката о смягчении меры пресечения в связи с тем, что обвиняемый болен и является сиротой, суд приговорил Емельянова к заключению под стражу на срок до 14 декабря.

Ранее по делу «27 июля» было задержано пять новых фигурантов: Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрея Баршай, Владимир Емельянов и Александр Мыльников. В связи с тем, что у Мельникова на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, а супруга сейчас не работает, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следствие выявило еще шестерых лиц по «делу 27 июля».