«Какая женщина!»: Седокова показала снимок с пляжа на отдыхе в Дубае

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instagram снимком с Дубая, куда певица отправилась в отпуск с дочерью Моникой. Звезда эстрады снялась в бело-красном бикини на пляже у одного из арабских отелей. Девушка сидит на песке в профиль, но этого достаточно, чтобы разглядеть ее грудь, не говоря уже про роскошные ноги.

Интересно, что под заманчивой фотографией Седокова больше написала о дочери. Хотя в кадре малышки не видно.

«Белый песок и миллион самых сладких объятий. Такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолете сюда и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: „Мама, ты у меня такая красивая“. И заснула. Я не знаю, чем заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее», — поделилась радостью артистка.

Instagram @annasedokova

Далее Анна погрузилась в рассуждения о природе человеческой доброты — приобретается ли она или даруется от рождения. Однако для большинства комментирующих это оказалось менее интересно, чем упругие части тела певицы.

«Я с Моникой полностью согласна! Мама у нее действительно очень красивая»!

«Бомбовая фигура»!

«Какая женщина!»

«Тоже хочу обниматься с тобой», — написали в ответ фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова показала роскошную грудь во время отдыха на Багамах.