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  4. «Я его очень люблю»: Серябкина о теплом отношении к Максу Фадееву

«Я его очень люблю»: Серябкина о теплом отношении к Максу Фадееву

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Ранее о любовных отношениях между певицей и продюсером в своем интервью намекнула Елена Темникова.

Фото: Instagram @serebro_official

После откровенного интервью певицы Елены Темниковой, в котором она намекнула на интимную связь между бывшей солисткой группы SEREBRO Ольгой Серябкиной и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, в сети не утихают слухи о возможном романе звезд.

Ясность в ситуацию решила внести сама исполнительница. Артистка стала гостьей программы Ксении Собчак, во время которой рассказала об отношениях с создателем знаменитого трио. Серябкина призналась, что действительно испытывает к Фадееву теплые чувства, однако они больше напоминают любовь к отцу, а не что-то другое.

«Я его очень люблю, очень уважаю», — поделилась светская львица.

Она пояснила, что в 19 лет потеряла отца и была подавлена. Оправиться от горя ей помогло участие в группе SEREBRO и знакомство с ее продюсером, который на некоторое время даже сумел заменить ее родителя.

«У меня в какой-то момент случилась замена… подмена… я не знаю, как это называется правильно. Плюс ко всему Макс никогда мне не врал. Он как раз, зная, что я ему доверяю, не относился к моему доверию халатно, из-за этого мое отношение к Максу, оно трогательное», — цитируют Серябкину Дни.ру.

В завершение диалога певица призналась, что поддерживает дружеские отношения с супругой Фадеева — Натальей, которая, в отличие от поклонников, в нелепые слухи об изменах мужа не верит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина занималась сексом в центре Москвы.

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