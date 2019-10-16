«Я его очень люблю»: Серябкина о теплом отношении к Максу Фадееву

После откровенного интервью певицы Елены Темниковой, в котором она намекнула на интимную связь между бывшей солисткой группы SEREBRO Ольгой Серябкиной и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, в сети не утихают слухи о возможном романе звезд.
Ясность в ситуацию решила внести сама исполнительница. Артистка стала гостьей программы Ксении Собчак, во время которой рассказала об отношениях с создателем знаменитого трио. Серябкина призналась, что действительно испытывает к Фадееву теплые чувства, однако они больше напоминают любовь к отцу, а не что-то другое.
«Я его очень люблю, очень уважаю», — поделилась светская львица.
Она пояснила, что в 19 лет потеряла отца и была подавлена. Оправиться от горя ей помогло участие в группе SEREBRO и знакомство с ее продюсером, который на некоторое время даже сумел заменить ее родителя.
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В завершение диалога певица призналась, что поддерживает дружеские отношения с супругой Фадеева — Натальей, которая, в отличие от поклонников, в нелепые слухи об изменах мужа не верит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина занималась сексом в центре Москвы.