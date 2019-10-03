  1. Пятый канал
  4. Лариса Гузеева дала поклонникам карт-бланш на гадости в свой адрес

Лариса Гузеева дала поклонникам карт-бланш на гадости в свой адрес

, 6:02 Фото 69

Актриса выложила фото, на котором стоит перед молодым человеком в экстравагантной позе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_

Актриса Лариса Гузеева разрешила подписчикам в Instagram любые неприятные нападки в свой адрес. 2 октября она выложила экстравагантное фото, на котором стоит спиной к молодому человеку из команды звукорежиссеров, слегка наклонившись вперед и, кажется, немного приподняв платье.

«Я столько гадостей и критики слышу в свой адрес… Предлагаю разгуляться под этой фотографией. Не стесняйтесь! Красивый здесь парень, который вешает звук, и украшения Asadel — их не трогайте», — обратилась к комментаторам звезда экрана.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Однако фолловеры и не думали нападать на Гузееву. Абсолютное большинство подписей под снимком оказались положительными. Поклонники лишь отметили, что коричневый цвет наряда с украшениями немного старит актрису. Впрочем, этот недостаток ведущая компенсирует худобой и новым цветом волос.

«Любимая актриса, дама с характером и чувством юмора, настоящая во всех образах. Хотелось бы увидеть вас не только на экране»;

«Мои вам восхищения, а завистники и злые людишки, пусть квакают в своем гнилом болоте!»

«У вас очень красивая стрижка и цвет волос! Наряды все это портят и прибавляют возраста. Пересмотрите свой гардероб. Хочу видеть вас еще краше! А коричневое пусть носит ваш стилист!» — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, невероятные изменения во внешности 60-летней Ларисы Гузеевой приятно удивили фанатов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Последние новости

6:48
Максим Галкин показал поклонникам фокус с iPhone — видео
6:40
Уникальные графические работы Константина Истомина теперь можно увидеть в Тверской картинной галерее
6:33
Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в столичном баре
6:28
Почему поклонники и звезды просят певицу Славу не стричь волосы
6:19
Лайфхак: Как спасти голенища сапог от заломов — видео
6:09
Комендантский час введен в Багдаде из-за протестов

Сейчас читают

«Мне жаль Наташу, но нам не 15»: Водонаева о задержанной с наркотиками Бочкаревой
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!
«Как мед»: «Русская Кардашьян» выложила в сеть «скромный» снимок

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев