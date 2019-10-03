Лариса Гузеева дала поклонникам карт-бланш на гадости в свой адрес

Актриса Лариса Гузеева разрешила подписчикам в Instagram любые неприятные нападки в свой адрес. 2 октября она выложила экстравагантное фото, на котором стоит спиной к молодому человеку из команды звукорежиссеров, слегка наклонившись вперед и, кажется, немного приподняв платье.

«Я столько гадостей и критики слышу в свой адрес… Предлагаю разгуляться под этой фотографией. Не стесняйтесь! Красивый здесь парень, который вешает звук, и украшения Asadel — их не трогайте», — обратилась к комментаторам звезда экрана.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Однако фолловеры и не думали нападать на Гузееву. Абсолютное большинство подписей под снимком оказались положительными. Поклонники лишь отметили, что коричневый цвет наряда с украшениями немного старит актрису. Впрочем, этот недостаток ведущая компенсирует худобой и новым цветом волос.

«Любимая актриса, дама с характером и чувством юмора, настоящая во всех образах. Хотелось бы увидеть вас не только на экране»;

«Мои вам восхищения, а завистники и злые людишки, пусть квакают в своем гнилом болоте!»

«У вас очень красивая стрижка и цвет волос! Наряды все это портят и прибавляют возраста. Пересмотрите свой гардероб. Хочу видеть вас еще краше! А коричневое пусть носит ваш стилист!» — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, невероятные изменения во внешности 60-летней Ларисы Гузеевой приятно удивили фанатов.