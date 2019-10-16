Вратарь «Зенита» Андрей Лунев впервые стал отцом

Вратарь петербургского клуба «Зенит» Андрей Лунев впервые стал отцом. Его супруга Диана подарила ему сына. Малыш появился на свет во вторник, 15 октября. Об этом стало известно из официального сообщения ФК в Twitter.

Члены команды присоединились к поздравлениям спортсмена с прибавлением в семействе и пожелали здоровья его жене.

« Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем Денису Андреевичу и его маме хорошего самочувствия и отличного настроения! » — говорится в сообщении «Зенита».

Twitter @zenit_spb

Как пишет телеканал «78», родители назвали своего наследника Денисом.

Ранее 5- tv.ru сообщал, что сын Александра Овечкина впервые посетил хоккейный матч отца. Об этом рассказала супруга хоккеиста Анастасия Шубская на своей странице в Instagram.