Сын Александра Овечкина впервые посетил хоккейный матч отца

Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина 25-летняя Анастасия Шубская опубликовала в Instagram невероятно трогательное видео. Сын пары Сережа впервые пришел посмотреть папину игру на льду в Америке. На кадрах мальчик вместе с мамой болеет за команду отца «Вашингтон Кэпиталз». В какой-то момент матча глава семейства подъезжает к трибуне и коротко переговаривается с мальчиком. Ролик умилил огромную армию фанатов звездного семейства.
Подписчики Анастасии Шубской пришли в полнейший восторг от нового видео. Поклонники хвалили все: и методику воспитания ребенка, при которой малыш постоянно может наблюдать родителей; и смелость Сережи, который не испугался шума фанатского сектора; и доброго папу, который так мило пообщался с сыном прямо во время матча. Многие фанаты отметили, что малыш очень похож на Александра Овечкина.
«Так шумно! Но будущий чемпион уже привык!»
«Правильное воспитание!»
«Копия!»
«Такой сладкий и такой спокойный!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Александра Овечкина с сыном трогательно поздравили хоккеиста с 34-летием.