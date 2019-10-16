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  4. Сын Александра Овечкина впервые посетил хоккейный матч отца

Сын Александра Овечкина впервые посетил хоккейный матч отца

, 5:18 Видео 111

Анастасия Шубская опубликовала трогательные кадры, на которых папа общается с ребенком прямо во время игры.

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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина 25-летняя Анастасия Шубская опубликовала в Instagram невероятно трогательное видео. Сын пары Сережа впервые пришел посмотреть папину игру на льду в Америке. На кадрах мальчик вместе с мамой болеет за команду отца «Вашингтон Кэпиталз». В какой-то момент матча глава семейства подъезжает к трибуне и коротко переговаривается с мальчиком. Ролик умилил огромную армию фанатов звездного семейства.

«Впервые на папиной игре!» — подписала пост жена спортсмена.

Instagram @nastyashubskaya

Подписчики Анастасии Шубской пришли в полнейший восторг от нового видео. Поклонники хвалили все: и методику воспитания ребенка, при которой малыш постоянно может наблюдать родителей; и смелость Сережи, который не испугался шума фанатского сектора; и доброго папу, который так мило пообщался с сыном прямо во время матча. Многие фанаты отметили, что малыш очень похож на Александра Овечкина.

«Так шумно! Но будущий чемпион уже привык!»

«Правильное воспитание!»

«Копия!»

«Такой сладкий и такой спокойный!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Александра Овечкина с сыном трогательно поздравили хоккеиста с 34-летием.

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