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  4. Фото: Лобода в прозрачном белом платье показала идеальную фигуру

Фото: Лобода в прозрачном белом платье показала идеальную фигуру

, 6:18 Видео 479

В откровенном наряде из нижнего белья на певице можно заметить только черную полоску трусиков.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода порадовала своих подписчиков в Instagram новым сексуальным фото. На снимке она запечатлена в прозрачном белом платье.

Снимок с Лободой в профиль позволяет оценить все достоинства ее фигуры. Кроме платья, на певице можно увидеть только черную полоску трусиков.

Instagram @lobodaofficial

Также Лобода выложила видео, на котором показала, как быстро приходится переодеваться артистам между выступлениями. Существенно изменить образ ей пришлось всего за одну минуту. В этом ей помогали трое мужчин — они натянули на звезду одежду, поправили прическу и макияж, пишет Утро.ру.

 
 
 
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ролик впечатлил не только многочисленных поклонников, но и знаменитостей.

«Класс!» — написал Максим Галкин.

«Красотка моя», — сделала комплимент Анжелика Ревва — жена Александра Реввы.

«То чувство, когда Светлана Сергеевна может переодеться за минуту, а ты за 30 минут минимум», — пошутил некто из подписчиков.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Лобода показала фанатам истинное лицо. Она выложила в сеть снимки без мейкапа на лоне природы.

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