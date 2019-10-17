Фото: Лобода в прозрачном белом платье показала идеальную фигуру

Певица Светлана Лобода порадовала своих подписчиков в Instagram новым сексуальным фото. На снимке она запечатлена в прозрачном белом платье.
Снимок с Лободой в профиль позволяет оценить все достоинства ее фигуры. Кроме платья, на певице можно увидеть только черную полоску трусиков.
Также Лобода выложила видео, на котором показала, как быстро приходится переодеваться артистам между выступлениями. Существенно изменить образ ей пришлось всего за одну минуту. В этом ей помогали трое мужчин — они натянули на звезду одежду, поправили прическу и макияж, пишет Утро.ру.
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Ролик впечатлил не только многочисленных поклонников, но и знаменитостей.
«Класс!» — написал Максим Галкин.
«Красотка моя», — сделала комплимент Анжелика Ревва — жена Александра Реввы.
«То чувство, когда Светлана Сергеевна может переодеться за минуту, а ты за 30 минут минимум», — пошутил некто из подписчиков.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее Лобода показала фанатам истинное лицо. Она выложила в сеть снимки без мейкапа на лоне природы.