Фото: Лобода в прозрачном белом платье показала идеальную фигуру

Певица Светлана Лобода порадовала своих подписчиков в Instagram новым сексуальным фото. На снимке она запечатлена в прозрачном белом платье.

Снимок с Лободой в профиль позволяет оценить все достоинства ее фигуры. Кроме платья, на певице можно увидеть только черную полоску трусиков.

Instagram @lobodaofficial

Также Лобода выложила видео, на котором показала, как быстро приходится переодеваться артистам между выступлениями. Существенно изменить образ ей пришлось всего за одну минуту. В этом ей помогали трое мужчин — они натянули на звезду одежду, поправили прическу и макияж, пишет Утро.ру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 15 Окт 2019 в 9:36 PDT

Ролик впечатлил не только многочисленных поклонников, но и знаменитостей.

«Класс!» — написал Максим Галкин.

«Красотка моя», — сделала комплимент Анжелика Ревва — жена Александра Реввы.

«То чувство, когда Светлана Сергеевна может переодеться за минуту, а ты за 30 минут минимум», — пошутил некто из подписчиков.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Лобода показала фанатам истинное лицо. Она выложила в сеть снимки без мейкапа на лоне природы.