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ГИБДД станет по-новому отслеживать скорость автомобилистов

, 4:29 Видео 37

Известные камеры-треноги заменят на «Кордон. Про».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /digifoodstock.com, ТАСС /Геодакян Артем, /Алеев Егор, РИА Носвости /Максим Блинов, /Григорий Сысоев

ГИБДД внедряет новую систему отслеживания нарушений скоростного режима взамен камерам-треногам. Как рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, новые механизмы — отечественные комплексы «Кордон. Про», которые были представлены на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге, будут закрепляться на крышах патрульных автомобилей.

Их особенность заключается в том, что они позволят отслеживать транспортный поток даже во время движения машины.

«Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны населения будет меньше», — цитирует главу Госавтоинспекции KP.RU.

По данным производителя «Кордон. Про», его погрешность не превышает одного километра в час, а диапазон скорости, которую он способен фиксировать, составляет от двух до 300 километров в час.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 2020 года автовладельцев в РФ обяжут устанавливать госномера на свои транспортные средства в день покупки.

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