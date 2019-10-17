ГИБДД станет по-новому отслеживать скорость автомобилистов

ГИБДД внедряет новую систему отслеживания нарушений скоростного режима взамен камерам-треногам. Как рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, новые механизмы — отечественные комплексы «Кордон. Про», которые были представлены на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге, будут закрепляться на крышах патрульных автомобилей.

Их особенность заключается в том, что они позволят отслеживать транспортный поток даже во время движения машины.

« Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны населения будет меньше », — цитирует главу Госавтоинспекции KP.RU.

По данным производителя «Кордон. Про», его погрешность не превышает одного километра в час, а диапазон скорости, которую он способен фиксировать, составляет от двух до 300 километров в час.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 2020 года автовладельцев в РФ обяжут устанавливать госномера на свои транспортные средства в день покупки.