Что рассказали очевидцы о ДТП с участием Porsche и такси на юго-западе Москвы

Очевидцы ДТП с участием Porsche и такси в Москве, в котором пострадали четыре человека, рассказали детали происшествия.

Один из мужчин предположил траекторию одного из столкнувшихся автомобилей после аварии.

« Я думаю, что он ему въехал в этот… он пониже. И вот так вот развернул, потому что по-другому не мог », — рассказал очевидец.

Авария с участием Porsche и такси произошла 16 октября вечером на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского. Как сообщал 5-tv.ru, предположительно приятель водителя немецкой иномарки забрал телефон у журналиста РЕН ТВ, который работал в тот момент на месте ЧП.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент жесткого столкновения Porsche и такси, который сняла камера наблюдения.