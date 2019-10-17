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Что рассказали очевидцы о ДТП с участием Porsche и такси на юго-западе Москвы

, 1:24 Эксклюзивное видео 44

В аварии в столице в среду вечером пострадали четыре человека.

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Фото, видео: ВКонтакте @id523928414, 5-tv.ru

Очевидцы ДТП с участием Porsche и такси в Москве, в котором пострадали четыре человека, рассказали детали происшествия.

Один из мужчин предположил траекторию одного из столкнувшихся автомобилей после аварии.

«Я думаю, что он ему въехал в этот… он пониже. И вот так вот развернул, потому что по-другому не мог», — рассказал очевидец.

Авария с участием Porsche и такси произошла 16 октября вечером на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского. Как сообщал 5-tv.ru, предположительно приятель водителя немецкой иномарки забрал телефон у журналиста РЕН ТВ, который работал в тот момент на месте ЧП.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент жесткого столкновения Porsche и такси, который сняла камера наблюдения.

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