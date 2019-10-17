Центр Петербурга на замке. Закрыты практически все дворы. Желающие заглянуть «за фасад» или просто сократить маршрут возмущены такими ограничениями.

Жильцы возражают: «Так порядка больше».

В историческом центре и вовсе освоили новый бизнес: предлагают осмотреть дворы особняков за деньги.

Эксперты призывают к компромиссу. Платные экскурсии во дворы — это нонсенс. Да и цены заоблачные. 600, 800 рублей — непонятно, кому в карман. Для сравнения билет в «Эрмитаж» и Русский музей — 400 рублей, в Екатерининский дворец — 700.

Екатерина Иванова разбиралась, законно ли это.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ЮНЕСКО не удовлетворены состоянием исторического центра Петербурга.