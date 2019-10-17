Актер из «Сумерек» признался в существовании аномальной зоны в его родном Уэльсе

Известный по роли вампира Аро в фэнтезийной мелодраме «Сумерки» актер Майкл Шин поведал о существовании аномальной зоны в его родном Уэльсе, где периодически наблюдаются НЛО.

В одном из интервью артист привел в пример рассказы своих соседей, якобы видевших инопланетные корабли характерной формы.

« Думаю, что Порт-Толбот, откуда я родом, находится на какой-то странной карте инопланетян. Помню историю одной дамы, которая жила по соседству. Она всегда была очень серьезной и не сочиняла чепуху. Так вот, однажды она нам рассказала, что утром варила кофе на кухне, как вдруг увидела летающую тарелку, которая опустилась и зависла над ее двором, а затем улетела », — приводит его слова Daily Mail.

Но будучи мальчиком, будущий актер и сам лично убедился в существовании пришельцев.

« Я возвращался из школы, собирался свернуть к дому, и вдруг увидел, как в небе появились огни. Они вращались, потом уходили за море, а затем совсем исчезали », — вспомнил он, добавив, что такой же эффект в небе наблюдал и его отец.

Население портового города Порт-Толбот на берегу Бристольского залива насчитывает около 37 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Наро-Фоминского района Подмосковья сняли на видео НЛО.