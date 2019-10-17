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  4. Сделано в России! Почему так важна поддержка малого и среднего бизнеса — репортаж

Сделано в России! Почему так важна поддержка малого и среднего бизнеса — репортаж

, 7:41 Эфирная новость 22

Государство планирует потратить на прорывные проекты малого бизнеса 4,5 миллиарда рублей только в этом году.

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Фото, видео: ТАСС/Шамуков Руслан, 5-tv.ru

Россиянам с нарушением зрения теперь поможет уникальный гаджет — умные часы — с их помощью можно читать новости и писать сообщения. Это полностью отечественная разработка.

Воплотить ее в жизнь смогли благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так называемому социальному малому бизнесу особое внимание. На господдержку в виде грантов могут рассчитывать авторы проектов в самых разных сферах. Главное, чтобы разработки приносили людям пользу.

Путь от идеи до ее воплощения в жизнь проследил Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самозанятые граждане по всей России смогут начать вести бизнес по льготной налоговой ставке.

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