Россиянам с нарушением зрения теперь поможет уникальный гаджет — умные часы — с их помощью можно читать новости и писать сообщения. Это полностью отечественная разработка.

Воплотить ее в жизнь смогли благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так называемому социальному малому бизнесу особое внимание. На господдержку в виде грантов могут рассчитывать авторы проектов в самых разных сферах. Главное, чтобы разработки приносили людям пользу.

Путь от идеи до ее воплощения в жизнь проследил Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самозанятые граждане по всей России смогут начать вести бизнес по льготной налоговой ставке.