36 паломников стали жертвами страшного ДТП в Саудовской Аравии

Поездка к святым местам в Саудовской Аравии закончилась трагедией для группы паломников из стран Азии и Ближнего Востока.

Автобус, в котором верующие ехали на хадж в Мекку, на большой скорости столкнулся с грузовиком и загорелся. Из 40 пассажиров 36 погибли на месте. Остальные сейчас в больнице.

Об их состоянии пока не сообщается. На месте аварии сейчас работают все экстренные силы. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента жесткого столкновения Porsche и такси. Как стало известно 5-tv.ru, в результате аварии пострадали четыре человека: Андриана С, Доминика П., Марика Я, Махамадрасул А.