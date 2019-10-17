Кайли Дженнер вывезла малышей на тыквенную ферму для подготовки к Хэллоуину

Младшая сестра Ким Кардашьян 22-летняя Кайли Дженнер устроила необычное приключение для своей дочери Сторми и племянников — Хлое и Дрим Рене. Модель вывезла малышей на тыквенную ферму, ведь до Хэллоуина осталось ровно две недели.

Кайли разместила в Instagram снимки, как дети с удовольствием рассматривают растущие на полях тыквы, а также «осваивают» сельскохозяйственную технику.

« Пусть празднование начнется », — подписала она фото.

Подписчики единодушно назвали всех трех девчушек «сладкими и хорошенькими», а Кайли похвалили, что она вывезла их на природу.

С начала октября стало известно, что Кайли Дженнер и 28-летний рэп-исполнитель и продюсер Трэвис Скотт — отец Сторми, взяли паузу в отношениях и разъехались на некоторое время.