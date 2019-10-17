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  4. «Мисс Россия 2015» прокомментировала слухи о романе с Басковым

«Мисс Россия 2015» прокомментировала слухи о романе с Басковым

, 9:31 57

Софья Никитчук рассказала, что на протяжении нескольких лет связывает ее и певца.

Фото: Instagram @nikitchuksofi

Модель Софья Никитчук в интервью телеканалу World Fashion Channel Russia прокомментировала сплетни о романе с певцом Николаем Басковым, передает портал Teleprogramma.pro.

Уральская красавица рассказала, что они познакомились на конкурсе «Мисс Россия 2015», который выиграла Софья. Вокалист подошел к ней сам. С тех пор их связывает исключительно дружба. А все намеки на любовные отношения — не более, чем слухи.

По словам Никитчук, Басков — интересный собеседник, с ним можно разговаривать часами.

«Мы сплетничаем, обсуждаем девчонок, парней, эстраду», — упомянула девушка.

О дружбе с обладательницей титула «Мисс Россия» прежде заявил сам исполнитель. Как уточнил «золотой голос страны», он так и не встретил свою любовь.

Ранее 5-tv.ru писал, что личный номер певца Николая Баскова оказался в свободном доступе.

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