Пилотажная группа «Первый полет» небесными виражами поздравит сама себя с юбилеем

Практически играючи выполняют самые сложные трюки спортсмены «Первого полета». Единственной в России профессиональной пилотажной группе на поршневых самолетах — 10 лет. И это самая титулованная команда: исключительно чемпионы России, Европы и мира.

Сначала — на земле. Они пройдут, проговорят и покажут руками все виражи и перестроения. И только потом сядут в кабины, заведут моторы, и нарисуют прямо на небосводе сердца, короны и напишут поздравление. Самим себе.

Кадры от которых захватывает дух в репортаже Максим Приходы.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии, которые сделали летчики пилотажной группы «Стрижи» над Крымом.