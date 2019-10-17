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  4. Пилотажная группа «Первый полет» небесными виражами поздравит сама себя с юбилеем

Пилотажная группа «Первый полет» небесными виражами поздравит сама себя с юбилеем

, 21:54 Эфирная новость 14

Самая титулованная команда на поршневых самолетах отмечает свое 10-летие.

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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; 5-tv.ru

Практически играючи выполняют самые сложные трюки спортсмены «Первого полета». Единственной в России профессиональной пилотажной группе на поршневых самолетах — 10 лет. И это самая титулованная команда: исключительно чемпионы России, Европы и мира.

Сначала — на земле. Они пройдут, проговорят и покажут руками все виражи и перестроения. И только потом сядут в кабины, заведут моторы, и нарисуют прямо на небосводе сердца, короны и напишут поздравление. Самим себе.

Кадры от которых захватывает дух в репортаже Максим Приходы.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии, которые сделали летчики пилотажной группы «Стрижи» над Крымом.

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