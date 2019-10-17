«Услада глаз моих»: звезда «Кухни» показала провокационное фото со съемок

Актриса театра и кино Елена Подкаминская выложила в Instagram пикантное фото со съемок очередного проекта. Где в данном случае задействована звезда «Кухни», она не уточнила, несмотря на многочисленные вопросы поклонников. Подписчикам она лишь предоставила возможность рассмотреть себя по грудь во всей красе.

На снимке артистка демонстрирует оголенные плечи и глубокий вырез. Не в пример многим ее коллегам Подкаминская нечасто выставляет напоказ эту часть тела. Можно сказать, на этот раз фанатам повезло. Тем более, что помимо бюста на фото прекрасно смотрится и все остальное. Сама автор поста явно поскромничала и объяснила удачный кадр мастерской работой оператора.

«Все же оператор — великий человек на площадке. Может так осветить, что вознесешься, а может и приземлить пребольно. Да будет всем актрисам свет прекрасен!» — написала Елена.

Instagram @podkaminskaya_official

Поднять ее самооценку кинулись верные фолловеры. Некоторые из откликов оказались весьма поэтичны.

«Прекрасна при любом свете»;

«Потрясающая! Огромное желание поснимать вас!»

«Бесподобна!»

«Услада глаз моих», — отозвались пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Подкаминская похвасталась стройной фигурой в купальнике.