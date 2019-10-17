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УФАС Петербурга огласит итоги дела по «снежному картелю» 18 октября

, 18:57 Видео 25

Финальное решение будет учитывать возражения компаний, выступающих в качестве ответчиков

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук; 5-tv.ru

Сотрудники Санкт-Петербургского УФАС огласят решение по делу о так называемом «снежном картеле» 18 октября. Об этом 5-tv.ru сообщила руководитель пресс-службы городского управления ведомства Марина Нериновская.

«Итоги расследования так называемого „снежного картеля“ комиссия Санкт-Петербургского УФАС России огласит 18 октября в 10:00», — сообщила она.

Представительница УФАС уточнила, что дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено против шести компаний, оказавших городу услуги по уборке снега прошедшей зимой. Также в качестве ответчика выступает Комитет по благоустройству.

Она отметила, что причиной для возбуждения дела стали многочисленные сообщения СМИ и обращения граждан. 

Итоги дела будут оглашены 18 октября. Проверки надзорных ведомств отображены в 119–страничном заключении отдела петербургского УФАС по борьбе с картелями. Эксперты проанализировали ход 39 электронных торгов с участием дорожно–коммунальных предприятий, проведенных с 2016 года. Компаниям было дано время для подачи возражений на заключения УФАС. Финальное решение, которое огласят 18 октября, будет учитывать эти возражения, заключила Нериновская.

5-tv.ru еще в марте сообщал, что причиной снежного коллапса в Санкт-Петербурге мог стать картельный сговор. К такому выводу пришли сотрудники антимонопольной службы, прокуратуры и экономической полиции.

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