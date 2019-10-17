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«Заедала стресс»: Седокова в Дубае пожаловалась на лишний вес

, 18:45 Фото 247

Певица утверждает, что не может похудеть из-за большой любви к картошке фри.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Анна Седокова порадовала подписчиков в Instagram очередным снимком из отпуска в солнечном Дубае. На фотографии певица позирует в стеклянной кабине лифта местного торгового центра. Для прогулки по магазинам поп-дива выбрала белое прозрачное вязаное платье, надетое на откровенное нижнее белье. Сексуальный образ звезды дополнил яркий неоновый клатч. Однако несмотря на прекрасный и счастливый вид исполнительницы на фото, выяснилось — у нее серьезные проблемы с пищевым поведением.

«Я вот сейчас хочу похудеть, потому что за последний месяц приняла столько таблеток и так плотно заедала стресс, что набрала плюс пять килограмм к весу, от которого хотела похудеть!» — поделилась нерадостными новостями знаменитость.

Instagram @annasedokova

По словам Анны Седоковой, она испытывает особую любовь к вредной еде, например, к картошке фри. Теперь певица планирует перепрограммировать отношение к нездоровой пище, так, чтобы считать любой неполезный продукт — ядом, отравляющим ее тело. Также поп-дива хочет начать заниматься спортом и проводить как минимум час на беговой дорожке в спортзале.

«Я хочу волшебную таблетку для похудения, хочу принять ее и утром влезть в свои джинсы, но ее нет. Таблетки такой нет. Да, есть быстрые жиросжигатели, которые съедят вам всю нервную систему, но такой классной и безвредной, чтобы лежать на диване и худеть — нет», — печально резюмировала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова показала снимок с пляжа на отдыхе в Дубае.

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