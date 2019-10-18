Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!

Рак, вы можете продолжать ныть и жалеть себя или собраться. Почему вы не подпускаете никого близко? Вылезайте из скорлупы! Откройте для себя новых людей. Позвольте другим увидеть ваше нутро, вашу чувствительную и уязвимую душу. Поверьте, что ваш жизненный опыт способен вдохновлять других.

Близнецы, никогда не поздно начать сначала. Прекратите сравнивать происходящее у вас с тем, что случается у других. Помните, что «чужая очередь всегда движется быстрее», это миф. Если есть что-то, что сковывает ваши движения или решения, отпустите это. Для некоторых из вас это может означать уход из бизнеса или с работы, которые перестали вас удовлетворять.

Космический совет: что отличает вас от других?

Телец, вам необходимо продемонстрировать свою индивидуальность. Покажите навыки, которые делают вас незаменимыми. Те, кто недоволен своей карьерой, должны подумать о том, чтобы найти золотую середину между интересом и материальными благами. Если вы чувствуете тягу к искусству, двигайтесь в этом направлении.

Овен, период построения планов прошел, пришел момент для действий. Готовы перейти в этот режим? Только не заставляйте всех вокруг жить в том же ритме, так как это может привести к конфликтам.

Скорпион, скоро наступят перемены. Рак, вы можете продолжать ныть и жалеть себя или собраться. Почему вы не подпускаете никого близко? Вылезайте из скорлупы! Козерог, хватит заглядываться на то, что у других — цените то, что имеете.

♌ Лев

Лев, проживите этот день так, как будто он последний. Это не значит, что нужно совершать глупости, достаточно разрешить себе то, что запрещали. Побалуйте себя. Договоритесь о встрече с близкими и родными людьми.

Космический совет: выбирайте любовь вместо страха.

♍ Дева

Дева, вы взвалили на себя слишком большую ношу. Невозможно помочь всем в этом мире. Однако быть источником энергии для других — это ваш дар, не растрачивайте его по мелочам. Ваше время бесценно.

Космический совет: знать, где провести линию.

♎ Весы

Весы, вы слишком напряжены, сейчас крайне необходимо хотя бы немного расслабиться. Особенно важно присутствие рядом людей, которым вы доверяете. Также не будет лишним провести время за чтением мотивирующей литературы.

Космический совет: обратите внимание на детали.

♏ Скорпион

Скоро наступят перемены, Скорпион. Это произойдет вне зависимости от ваших действий и желаний. Попробуйте довериться Вселенной и шагнуть в неизвестность. Примите их без предубеждений. Вам предлагается шанс начать все заново во всех смыслах этого слова.

Космический совет: перемен требуют наши сердца.

♐ Стрелец

Стрелец, кто вы? В чем ваше предназначение в жизни? Да, именно на эти вопросы вам необходимо найти ответ, чтобы двигаться дальше. Этот день требует созерцания и глубоких откровений. Космический совет: начните диалог с самим собой.

♑ Козерог

Козерог, хватит заглядываться на то, что у других — цените то, что имеете. Пока не прекратите смотреть на незнакомцев как на врагах, ничего не получится. Вы постоянно ждете удара со спины, но не понимаете, что сами загнали себя в угол. Пора жить в радости и гармонии. Космический совет: зависть вредит жизни.

♒ Водолей

Водолей, насколько вы преданы своим целям? Своим идеалам? Желаемое не придет сразу, но крайне важно не разбрасывать себя по мелочам. Попытайтесь сконцентрироваться на чем-то одном и проверните это дело идеально. Не отворачивайтесь от советов.

Космический совет: оставайтесь верными своим целям.

♊ Рыбы

Рыбы, балуйте себя. Вам необходима любовь и нежность, будьте с теми, кто готов вас ими одаривать, но и не забывайте делиться! Вселенная хочет, чтобы вы обратили внимание на ваш творческий потенциал. Знайте, что каждый маленький шаг имеет значение.

Космический совет: живите в мире с собой.

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