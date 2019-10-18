В погоне за молодостью и красотой звезды готовы идти на крайние меры. И не все могут вовремя остановиться. Порой артисты так увлекаются процедурами, что зрители перестают узнавать своих кумиров!

«Мы все живем в рамках навязанных стереотипов вечной молодости. Ты должен быть вечно молодой. А если ты не молодая, ты как будто больная, у тебя просто дурная болезнь», — сетует знаменитая певица Алена Свиридова.

«Ты видишь абсолютно просто трескающееся лицо от диспорта, от ботекса, мезотерапии, переделанные губы, носы — это же товарищи просто трындец!», — вторит ей популярный исполнитель Митя Фомин.

Недавно Надежда Бабкина выложила у себя на странице в соцсети новый снимок. На нем — цветущая молодая дама с идеальными макияжем и прической. Подписчики всполошились: женщина на фото не имеет ничего общего с их любимой артисткой, сообщает программа Пятого канала «Светская хроника».

«Выглядит, конечно, прекрасно, если бы мы только что ее увидели, но это уже не Надежда Бабкина, скоро мы будем путать актрис, кому за 50», — написали фанаты в комментариях.

И это уже не первый случай, когда поклонники не узнают Надежду Георгиевну. Однажды певицу и вовсе спутали с другим народным артистом!

Действительно ли Бабкина — постоянный клиент клиник пластической хирургии? Или все это удачный макияж и чудеса фоторедакторов? Врач Валерий Еременко подтверждает — процедуры сделаны очень качественно:

«Ну, пластика лица. Мы же видим, как изменился овал лица. Достаточно очевидно. Положение бровей — лобный лифтинг с подъемом бровей и блефаропластикой. Тоже достаточно очевидные вещи. Насколько это хорошо? Да, она прекрасно выглядит. Насколько это естественно? Ну, она же востребована, ее снимают на телевидении, она нравится зрителям. Да, это хороший результат».

По мнению экспертов, обратилась к пластическим хирургам и Таисия Повалий.

«Мы видим здесь идеальную работу. Мы можем догадываться, можем считать, можем ничего не считать, что она делала, что не делала. Наверняка здесь есть результат нашей работы», — говорит пластический хирург Еременко.

«А что делать? Все-таки 54, скоро 55. Ну, надо же хорошо выглядеть», — объясняет свои походы к врачам Таисия.

«Мы сейчас можем предполагать, что здесь сделан фейс-лифтинг, может быть, почему нет? Но он сделан очень хорошо. Пациентка не потеряла индивидуальные черты лица», — оценил Еременко работу коллег над лицом Повалий.

А вот Алена Свиридова признается: удовольствия от косметических процедур не получает. Певица уверяет: это для нее лишь профессиональная необходимость:

«Я хожу раз в полгода, делаю уколы красоты. Некоторые процедуры ультразвуковые… Я как-то пару раз ходила, лежу мучаюсь, жду, когда закончится, думаю, Господи, зачем я это делаю?»

Свиридова переживает: увлечение пластикой делает людей одинаковыми! И всеми силами пытается бороться с навязанными обществу стереотипами:

«Я поищу свои фотки без макияжа. Я не использую никаких, кроме инстаграмовских, фильтров. Меня устраивает. Вас не устраивает? Не смотрите».

Согласна с коллегой по цеху и Анастасия Стоцкая:

» Лучше пусть будет так, как есть. Как природа-матушка меня наградила. Над всем можно поработать. А потом в твоей индивидуальности есть изюминка. Кто-то может влюбиться как раз в твой изъян. Это прекрасно, мне кажется. Я не идеальная кукла, и это здорово».

А вот Наталия Гулькина не скрывает — против хирургических вмешательств ничего не имеет. И как только поймет, что время пришло, обратится к докторам:

«Если я почувствую, что ну вот все — я просыпаюсь, и каждый день меня раздражает мое собственное отражение, то я, конечно, пойду делать, я буду искать любые варианты. И я не считаю в этом ничего ужасного, потому что я публичный человек и, конечно, я должна выглядеть хорошо. Там подбородочек надо подобрать, все такое».

Певицу Машу Распутину часто обвиняют в злоупотреблении пластическими операциями. Действительно, если посмотреть ее первые выступления, можно заметить колоссальную разницу.

Сама звезда уверяет — секрет ее красоты прост и доступен каждому:

«Много воды, заниматься гимнастикой, прежде всего, йогой».

Только доктор Еременко считает, что одной йогой артистка не ограничилась:

«Это называется дисморфомания. То есть чувство недовольства собственным телом. Общаясь с такими пациентами мы должны понимать, что они никогда не остановятся, встав на путь коррекции себя. И мы либо их останавливаем, либо мы их оперируем. И должны понимать, что, если мы пойдем у них на поводу, мы будем штамповать образы Барби, мы будем штамповать образы куклы Кена».

Знаменитости постоянно находятся у всех на виду. Безупречный внешний вид — часть их работы. Но специалисты предупреждают: важно соблюдать меру.

«Как говорил мой первый учитель старшего поколения: „Чтобы далеко пойти, надо вовремя остановиться“. Это универсальная формула для всех пациентов, как звездных, так и не звездных».

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