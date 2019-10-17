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  4. Видео: российские военные провели пуски ракет под руководством президента РФ

Видео: российские военные провели пуски ракет под руководством президента РФ

, 17:53 Видео 57

Верховный главнокомандующий принял участие в стратегических учениях «Гром-2019».

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Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

В рамках стратегических учений «Гром-2019» состоялись пуски баллистических и крылатых ракет. Они прошли под руководством президента РФ Владимира Путина, сообщили в Минобороны России.

Командование следило за пусками из Национального центра управления обороной РФ. В учениях задействовали наземные, морские и авиационные средства стратегического сдерживания.

Так, расчеты комплексов «Искандер» провели пуски крылатых ракет. Стратегическая система «Ярс» запустила баллистическую ракету. Корабли Каспийской флотилии и Северного флота запустили высокоточные крылатые ракеты «Калибр». Подлодки Северного и Тихоокеанского флотов из Баренцева и Охотcкого морей запустили баллистические ракеты.

Кроме того, пуски крылатых ракет провели самолеты дальней авиации Ту-95МС. Они стреляли по наземным целям.

В Минобороны подчеркнули, что все указанные цели были поражены. Ракеты подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к учениям «Гром-2019» привлекли более 200 пусковых установок РВСН, 105 самолетов, 15 кораблей, пять подлодок и около 12 тысяч военнослужащих.

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