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  4. Вагоны с лесом полыхают на площади 4 тысячи квадратов в Красноярском крае

Вагоны с лесом полыхают на площади 4 тысячи квадратов в Красноярском крае

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Пожар произошел в железнодорожном тупике на станции Мана.

Фото: www.globallookpress.com

Пожарные тушат серьезное возгорание на станции Мана в Красноярском крае — там полыхают табеля леса и вагоны. Огнем охвачена площадь в четыре тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен первый номер сложности. Огонь уже распространился на надворные постройки.

На место ЧП со станции Саянская отправлен пожарный поезд. По данным МЧС, к 4.00 по московскому времени пламя удалось локализовать.

Также сообщается, что ближайшая пожарная часть находится в 20 километрах от места ЧП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятеро погибли в страшном пожаре в Кировской области.

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