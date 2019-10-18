Вагоны с лесом полыхают на площади 4 тысячи квадратов в Красноярском крае

Пожарные тушат серьезное возгорание на станции Мана в Красноярском крае — там полыхают табеля леса и вагоны. Огнем охвачена площадь в четыре тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен первый номер сложности. Огонь уже распространился на надворные постройки.

На место ЧП со станции Саянская отправлен пожарный поезд. По данным МЧС, к 4.00 по московскому времени пламя удалось локализовать.

Также сообщается, что ближайшая пожарная часть находится в 20 километрах от места ЧП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятеро погибли в страшном пожаре в Кировской области.