МЧС: Самолет, летевший из Иркутска в Мирный, выкатился за пределы ВПП на 10 метров

В МЧС Якутии прокомментировали инцидент, произошедший утром в пятницу, 18 октября. По информации ведомства, пассажирский самолет АН-148, летевший из Иркутска в Мирный, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на десять метров. В момент происшествия на борту авиалайнера находился 61 пассажир и пять членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.

«Самолет после посадки выкатился за пределы ВПП на десять метров. Погибших, пострадавших нет. На борту находился 61 пассажир и пять членов экипажа. Все доставлены в пункт назначения. <.> Повреждений нет, все работает в штатном режиме. Аэропорт пока закрыт до 11 часов местного времени», — сообщил представитель МЧС.

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