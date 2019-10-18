Михаил Горбачев рассказал о письмах к Путину и Макрону

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал о своих письмах к главам некоторых стран. В частности, политик обращался Эммануэлю Макрону и Владимиру Путину.

Во время интервью «Известиям» Горбачев подчеркнул: навязывать свои советы он не намерен. Однако в особых случаях он отправляет краткие письма главам государств.

«На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту», — сказал политик.

Также он подчеркнул, что «никуда не прячется» и открыто высказывает свое мнение по многим вопросам во время общения с прессой, а также в статьях, которые выходят в России и за ее пределами. При этом Горбачев обратил внимание на то, что озвученные им мысли «находят отклик» в решениях первых лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ухудшении состояния здоровья Михаила Горбачева.