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  4. Михаил Горбачев рассказал о письмах к Путину и Макрону

Михаил Горбачев рассказал о письмах к Путину и Макрону

, 9:53 28

Экс-президент СССР отметил, что в особых случаях обращается к мировым лидерам.

Фото: ТАСС/Серебряков Дмитрий

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал о своих письмах к главам некоторых стран. В частности, политик обращался Эммануэлю Макрону и Владимиру Путину.

Во время интервью «Известиям» Горбачев подчеркнул: навязывать свои советы он не намерен. Однако в особых случаях он отправляет краткие письма главам государств.

«На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту», — сказал политик.

Также он подчеркнул, что «никуда не прячется» и открыто высказывает свое мнение по многим вопросам во время общения с прессой, а также в статьях, которые выходят в России и за ее пределами. При этом Горбачев обратил внимание на то, что озвученные им мысли «находят отклик» в решениях первых лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ухудшении состояния здоровья Михаила Горбачева.

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