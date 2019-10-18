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National Interest назвал российскую подлодку оружием Судного дня

, 14:35 27

Баллистические ракеты атомной субмарины способны разрушить города противника даже вопреки мерам ПВО.

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Фото, видео: ТАСС / Федосеев Лев, Иващенко Владимир; www.globallookpress.com

Американский журнал National Interest окрестил российскую атомную подлодку «Юрий Долгорукий» оружием судного дня, передает «Экономика сегодня». Поводом для беспокойства западных экспертов послужил залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура. Испытание прошло в мае 2018 года, после чего Р-30 приняли на вооружение.

Считается, что ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955 «Борей» выведет ударную мощь морского компонента российской ядерной триады на качественно новую ступень. «Булава» способна пролететь восемь тысяч километров, имеет необычно низкую траекторию полета, что затрудняет ее перехват. 40-тонная ракета может увернуться от около 40 ударов ПВО.

Как пишет американское издание, оснащенный Р-30 подводный крейсер «Юрий Долгорукий» сумеет разрушить города противника даже в условиях уничтожения прочих ядерных сил. Головной корабль проекта 995 «Борей» вошел в состав Северного флота в 2012 году. Каждая субмарина проекта имеет 16 пусковых установок. Восьми лодок такого класса достаточно для патрулирования Тихого и Северного Ледовитого океана.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные провели пуски ракет под руководством президента РФ.

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