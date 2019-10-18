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«Грудь вправила»: Наташа Королева сделала свой бюст главным героем видео

, 11:55 Видео 106

Артистка не постеснялась поправить неудобный корсет на глазах у поклонников.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Наташа Королева снова удивила фанатов своей непосредственностью и раскрепощенностью. Артистка без капли стеснения поделилась в социальных сетях видео, на которых в центре внимания оказалась ее грудь.

Певица выложила в сторис на своей странице в Instagram ролик, в котором звезда готовится к участию в концерте: она сидит перед камерой в черном корсете и поудобнее устраивает в наряде свой бюст.

«Так, грудь вправила», — комментирует свои действия Королева.

Знаменитая певица, часто радует поклонников кадрами, где так или иначе ее бюст появляется в весьма выигрышном свете. Так, в сентябре звезда опубликовала в Instagram видео, на котором в купальнике занимается йогой на берегу Мертвого моря. Поклонники в первую очередь тогда были очарованы не гибкостью своего кумира, а грудью певицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наташа Королева похвасталась перед подписчиками «кайфушкой» для тела.

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