Наталья Королева показала «кайфушку» для тела

Певица Наталья Королева поделилась с подписчиками в Instagram секретом расслабления затекших мышц. По словам артистки, этот аппарат ей подарила подруга из Майами. Чудо-прибор представляет собой дугообразный массажер с ремнями, при помощи которых его можно передвигать по поверхности тела.

« Друзья, хочу с вами поделиться такой кайфушкой, которую мне подарили. После долгих перелетов затекает шея, а это просто спасение », — рассказала она, млея от удовольствия.

Наталья отмечает, что таким образом можно массировать разные части тела, в том числе проблемные зоны рук, ног, живота.

При этом рассказ певицы сопровождается всевозможными «охами» и «ахами».

Такой наглядный яркий пример от любимой певицы вызвал среди поклонников ажиотаж — все наперебой начали спрашивать, где бы этот массажер приобрести.

« Очень крутая штучка, тоже хочу », — резюмировали подписчики.

Ранее Наташа Королева с подружками устроили заплыв в Мертвое море.