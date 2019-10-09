Наталья Королева показала «кайфушку» для тела

Певица Наталья Королева поделилась с подписчиками в Instagram секретом расслабления затекших мышц. По словам артистки, этот аппарат ей подарила подруга из Майами. Чудо-прибор представляет собой дугообразный массажер с ремнями, при помощи которых его можно передвигать по поверхности тела.
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Наталья отмечает, что таким образом можно массировать разные части тела, в том числе проблемные зоны рук, ног, живота.
При этом рассказ певицы сопровождается всевозможными «охами» и «ахами».
Такой наглядный яркий пример от любимой певицы вызвал среди поклонников ажиотаж — все наперебой начали спрашивать, где бы этот массажер приобрести.
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Ранее Наташа Королева с подружками устроили заплыв в Мертвое море.