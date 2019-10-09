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Наталья Королева показала «кайфушку» для тела

, 18:03 Видео 15

Певица продемонстрировала на себе, как можно млеть от удовольствия.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Певица Наталья Королева поделилась с подписчиками в Instagram секретом расслабления затекших мышц. По словам артистки, этот аппарат ей подарила подруга из Майами. Чудо-прибор представляет собой дугообразный массажер с ремнями, при помощи которых его можно передвигать по поверхности тела.

«Друзья, хочу с вами поделиться такой кайфушкой, которую мне подарили. После долгих перелетов затекает шея, а это просто спасение», — рассказала она, млея от удовольствия.

Наталья отмечает, что таким образом можно массировать разные части тела, в том числе проблемные зоны рук, ног, живота.

При этом рассказ певицы сопровождается всевозможными «охами» и «ахами».

Такой наглядный яркий пример от любимой певицы вызвал среди поклонников ажиотаж — все наперебой начали спрашивать, где бы этот массажер приобрести.

«Очень крутая штучка, тоже хочу», — резюмировали подписчики.

Ранее Наташа Королева с подружками устроили заплыв в Мертвое море.

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