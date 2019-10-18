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«Здесь опасно и весело»: Агния Кузнецова рассказала поклонникам, что она любит

, 13:52 Фото 384

В список предпочтений актрисы вошло проживание в России.

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Фото, видео: Instagram @agniakyza

Звезда фильмов «Все умрут, а я останусь» и «Груз 200» Агния Кузнецова позволила себе минутку откровенности перед фанатами. Актриса выложила в Instagram пост, где перечислила некоторые свои предпочтения. Получившийся список во многом раскрывает ее характер.

«Я люблю смотреть кино в пустом зале на первом ряду, люблю одна плавать в океане, люблю разрывать любые узлы, потому что нет терпения развязать, люблю гладить кота Буса против шерсти, люблю жить в России, потому что здесь опасно и весело. А что любите вы?» — написала Агния.

Instagram @agniakyza

Текст Кузнецова сопроводила фотографией в вечернем платье без верха и солнечных очках. Очевидно, чтобы выглядеть круче. Фолловеры и знакомые включились в ее игру и стали перечислять, что любят они. В комментариях по количеству совпадений победили котики, лето, мужья, дети и фильмы самой Кузнецовой. Интересный вопрос подписчиков, почему в России «опасно» жить, остался без ответа.

«Все то же самое и еще фильмы с вашим участием»;

«Я люблю ваше творчество, Агния! Люблю лето, обниматься с мужем и кошкой, люблю красоту и хороший сервис»;

«Люблю, когда мои дети смеются, когда тепло, когда муж говорит, что любит меня»;

Ранее 5-tv.ru писал, что Агния Кузнецова готовится стать мамой.

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