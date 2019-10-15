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Агния Кузнецова готовится стать мамой

, 20:46 Фото 171

Актриса рассекретила свое интересное положение на премьере фильма «Текст».

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Звезда фильма «Груз 200» и «Все умрут, а я останусь» Агния Кузнецова впервые станет мамой в 34 года, сообщил StarHit. Актриса посетила премьеру фильма «Текст» 14 ноября, где гости мероприятия и журналисты заметили прилично округлившийся живот. Отцом ребенка является муж девушки — 40-летний танцор Максим Петров. Сама Кузнецова никак свое положение не комментирует.

О скором материнстве Агнии говорили уже давно. Еще 9 августа она опубликовала фото из отпуска в своем Instagram, где у нее был заметен слегка округлившийся животик, но мнение поклонников разделилось. Подписчики так и не поняли, беременна Кузнецова или нет.

Instagram @agniakyza

Кроме того, на официальной страничке в Instagram «Театра.doc», где играет актриса, появилась интересная фотография. На ней у Агнии Кузнецовой также виден живот.

Instagram @teatr.doc

Ранее 5-tv.ru сообщали о том, что поклонники Игоря Николаева заподозрили вторую беременность у его жены Юлии Проскуряковой.

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