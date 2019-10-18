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Пышногрудая «русская Кардашьян» заинтриговала фанатов новым видео

, 21:38 Видео 64

Обладательница впечатляющих форм Анастасия Квитко намекнула поклонникам на скорое преображение.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко заинтриговала поклонников необычным для себя видео в Instagram. Белфи-блогер, от английского butt (ягодицы) и селфи зарабатывает на жизнь демонстрацией своих нестандартных параметров. Пышные формы — ее хлеб. Но, похоже, на сей раз «русская Кардашьян» поскромничала и сделала акцент не на них. Модель выложила в сторис короткий ролик, стоя в черном топе с наушниками на шее.

Селфи сделано под верхним углом, однако на фоне большинства ее нарядов в этом топе достоинства модели смотрятся довольно скромно. Гораздо большее внимание приковывает такая деталь, как наушники. С ними «русскую Кардашьян» поклонники прежде не видели. Под видео автор по-английски написала «скоро» и поставила несколько нарисованных нот.

Instagram @anastasiya_kvitko

Что анонсировала блогер, неясно. Не исключено, что она вновь попробует себя как модель на музыкальном поприще. В 2016 году она снялась в клипе на песню «Ay mi Dios» вместе с исполнителями Pitbull и Yandel.

А, может быть, Анастасия пойдет дальше и запоет сама, как это однажды произошло с Ольгой Бузовой и другими барышнями. Как показывает практика, сегодня для сценической карьеры многое зависит от фотогеничной внешности. И с этим у Квитко все в порядке.

Перед видео модель опубликовала фото в своем стиле — с оголенной более чем наполовину грудью на фоне зеленого сада. Кадр ли это из будущего клипа, и ждет ли Анастасию необычное преображение, время покажет.

Ранее 5-tv.ru писал, что фото «русской Кардашьян» в сетчатых чулках и нижнем белье сразили мужчин.

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