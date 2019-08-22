Челябинский депутат, убивший жену на глазах у детей, пытался сохранить семью

Задержанный по подозрению в убийстве жены депутат Азат Зарипов из поселка Локомотивный Челябинской области до последнего пытался сохранить семью. Об этом URA.RU рассказали односельчане Зарипова.

«Азат лет десять не пил вообще, представляете? „Развязался“ весной, когда Лена сказала, что решила уйти. Говорил с ее родителями, ведь два совсем маленьких ребенка общих. Те пытались повлиять на дочь, но безуспешно», — рассказал корреспонденту издания знакомый семьи, попросивший сохранить инкогнито.

Между тем многие окружающие и не догадывались, что в семье Зариповых зреют серьезные проблемы.

«Елена работала бухгалтером в детской школе искусств. Их с мужем очень часто видели вместе: он ее и привозил с работы, и забирал, и на общегородских мероприятиях они часто бывали. Не видно было, что у них что-то не так», — поделилась своими наблюдениями местная жительница.

Издание отмечает, что Азата Зарипова в поселке знают как заботливого и любящего отца. В поселке к депутату и главврачу местной больницы относились с уважением.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подробностях убийства жены челябинского депутата. Трагедия разыгралась на глазах у детей в ночь на 21 августа.