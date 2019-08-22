Челябинский депутат, убивший жену на глазах у детей, пытался сохранить семью

Задержанный по подозрению в убийстве жены депутат Азат Зарипов из поселка Локомотивный Челябинской области до последнего пытался сохранить семью. Об этом URA.RU рассказали односельчане Зарипова.
Между тем многие окружающие и не догадывались, что в семье Зариповых зреют серьезные проблемы.
Издание отмечает, что Азата Зарипова в поселке знают как заботливого и любящего отца. В поселке к депутату и главврачу местной больницы относились с уважением.
Ранее 5-tv.ru сообщал о подробностях убийства жены челябинского депутата. Трагедия разыгралась на глазах у детей в ночь на 21 августа.