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Младенец скончался на борту самолета, следовавшего в Москву

, 17:51 34

По информации МЧС, из-за смерти годовалой девочки борт вынужденно сел в Казани.

Фото: ТАСС / Невар Виталий

Годовалая девочка скончалась на борту самолета, следовавшего в Москву. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

По информации экстренных служб, экипаж вынужден был попросить о посадке международный аэропорт Казани. Девочка — гражданка Израиля — перестала дышать во время полета. В аэропорту Казани на борт поднялись медики. Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, годовалый ребенок погиб. Причины смерти ребенка устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажир рейса Владивосток-Москва умер на борту самолета. Тогда из-за происшествия воздушное судно экстренно посадили в Нижнем Новгороде.

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