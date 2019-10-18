Младенец скончался на борту самолета, следовавшего в Москву

Годовалая девочка скончалась на борту самолета, следовавшего в Москву. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

По информации экстренных служб, экипаж вынужден был попросить о посадке международный аэропорт Казани. Девочка — гражданка Израиля — перестала дышать во время полета. В аэропорту Казани на борт поднялись медики. Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, годовалый ребенок погиб. Причины смерти ребенка устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажир рейса Владивосток-Москва умер на борту самолета. Тогда из-за происшествия воздушное судно экстренно посадили в Нижнем Новгороде.