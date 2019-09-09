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  4. Пассажир рейса Владивосток-Москва умер на борту самолета

Пассажир рейса Владивосток-Москва умер на борту самолета

, 12:43 111

Из-за происшествия воздушное судно экстренно посадили в Нижнем Новгороде.

Фото : www.globallookpress.com / Boris Roessler

Пассажир авиарейса Владивосток-Москва скончался на борту самолета утром в понедельник, 9 сентября. Из-за плохого самочувствия пожилого мужчины, воздушное судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, у пожилого пассажира самолета, летевшего из Владивостока в Москву и севшего в Нижнем Новгороде, случился сердечный приступ», — сказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

В ведомстве отметили — бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, однако врачам не удалось спасти пассажира. В настоящий момент самолет готовится продолжить следование по маршруту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажир рейса Ереван-Москва сообщил о бомбе в ручной клади.

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