Семья погибшего в самолете младенца направлялась из Пхукета в Москву

Семья годовалой израильской девочки, скончавшейся на борту самолета, направлялась из Пхукета в Москву.

Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным, 18 октября в 16:05 Airbus 330 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом № 275 «Пхукет — Москва», совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка на борту.

Медики незамедлительно прибыли для оказания экстренной помощи на борту самолета, однако реанимационные мероприятия положительных результатов не дали, и девочка — гражданка Израиля — скончалась.

«Следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Россий¬ской Федерации выехали на место для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации подполковник юстиции Дмитрий Захаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младенец скончался на борту самолета, следовавшего в Москву.