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«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330

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Годовалый младенец скончался на борту самолета, следовавшего рейсом № 275 «Пхукет — Москва».

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий

В аэропорту Казани 18 октября вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший в Москву. Причиной стало резкое ухудшение самочувствие годовалой девочки.

«Во время выполнения рейса по маршруту Пхукет — Москва ребенку 2018 года рождения стало плохо. Командир принял решение совершить срочную посадку в Казани для скорейшего оказания медицинской помощи. Несмотря на усилия реанимационной бригады, прибывшей к самолету, к большому сожалению ребенок скончался», — сообщили 5-tv.ru в пресс-службе компании-перевозчика.

Самолет «Аэрофлота» приземлился в международном аэропорту Казани в 16:05 по московскому времени. Сразу же на борт поднялась медицинская бригада. 

В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Казани самолет совершил незапланированную посадку из-за остановки дыхания у годовалого ребенка на борту.

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