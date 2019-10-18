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  4. Устроившие стрельбу на Ленинском проспекте в Москве ограбили уроженцев Средней Азии

Устроившие стрельбу на Ленинском проспекте в Москве ограбили уроженцев Средней Азии

, 19:45 Видео 203

Разбой со стрельбой произошел 14 октября. Шесть злоумышленников на трех автомобилях перегородили дорогу мужчине на иномарке и под угрозой применения оружия отобрали у него сумку с деньгами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru

Стали известны подробности разбойного нападения на водителя иномарки на Ленинском проспекте в Москве 14 октября.

Как стало известно 5-tv.ru, деньги вез не владелец — курьер. По предварительной информации, украденная сумма была собрана с торговцев продовольственных рынков Москвы, уроженцев Средней Азии. Деньги предназначались для дальнейшей закупки товаров.

Наш источник сообщает, что деньги перевозил непрофессиональный инкассатор, выручку везли в обменник для перевода заграницу. При этом сумма украденного превышает заявленную ранее — 300000 долларов (более 19 миллионов рублей — Прим.ред.). В СМИ прошла информация, что украдено было шесть миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 14 октября грабители на трех машинах остановили иномарку на Ленинском проспекте Москвы. Несколько раз выстрелили в воздух, нанесли водителю телесные травмы и скрылись с места преступления, похитив сумку с деньгами.

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