Звезда сериала «Ранетки» рассказала, как спасала дочь после отравления в Турции

Дочь звезды телесериала «Ранетки» 55-летней Ольги Спиркиной была экстренно госпитализирована в больницу в Турции. В Instagram артистка рассказала, насколько сложным был путь до медучреждения в чужой стране.

Ольга Спиркина и 19-летняя Мария остановились в пятизвездочном турецком отеле. Во время обеда молодой девушке стало плохо: у нее началась сильная рвота и диарея.

«В поездку мы отправились без походной аптечки. Понадеялась, что возраст инфекций и аллергий миновал. А зря», — поделилась звезда.

Instagram @olga__spirkina

Лекарственные средства из аптеки для Маши были уже бесполезны, а в страховой компании, куда обратилась Ольга Спиркина, посоветовали подождать и «посмотреть динамику». При этом обещанная страховщиками карета скорой помощи не прибыла даже через час. Бригаду медиков, в конце концов, вызвали сотрудники отеля.

«Маша уже синяя пластом лежала на лавке у отеля, мучаясь», — поведала о сложной ситуации знаменитость.

Дочь Ольги Спиркиной провела в больнице целую ночь. В турецком медучреждении девушке ставили капельницы, которые помогали организму справиться с обезвоживанием после отравления. Теперь здоровью наследницы артистки ничего не угрожает. Маша вернулась в отель к маме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Галустян отравился морепродуктами в московском ресторане.