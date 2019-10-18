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  4. Звезда сериала «Ранетки» рассказала, как спасала дочь после отравления в Турции

Звезда сериала «Ранетки» рассказала, как спасала дочь после отравления в Турции

, 23:19 101

Ольга Спиркина и ее 19-летняя дочь отдыхали в фешенебельном турецком отеле. Вот только «пять звезд» не оградили семью от серьезной опасности.

Фото: Instagram @olga__spirkina

Дочь звезды телесериала «Ранетки» 55-летней Ольги Спиркиной была экстренно госпитализирована в больницу в Турции. В Instagram артистка рассказала, насколько сложным был путь до медучреждения в чужой стране.

Ольга Спиркина и 19-летняя Мария остановились в пятизвездочном турецком отеле. Во время обеда молодой девушке стало плохо: у нее началась сильная рвота и диарея.

«В поездку мы отправились без походной аптечки. Понадеялась, что возраст инфекций и аллергий миновал. А зря», — поделилась звезда.

Instagram @olga__spirkina

Лекарственные средства из аптеки для Маши были уже бесполезны, а в страховой компании, куда обратилась Ольга Спиркина, посоветовали подождать и «посмотреть динамику». При этом обещанная страховщиками карета скорой помощи не прибыла даже через час. Бригаду медиков, в конце концов, вызвали сотрудники отеля.

«Маша уже синяя пластом лежала на лавке у отеля, мучаясь», — поведала о сложной ситуации знаменитость.

Дочь Ольги Спиркиной провела в больнице целую ночь. В турецком медучреждении девушке ставили капельницы, которые помогали организму справиться с обезвоживанием после отравления. Теперь здоровью наследницы артистки ничего не угрожает. Маша вернулась в отель к маме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Галустян отравился морепродуктами в московском ресторане.

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