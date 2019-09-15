Михаил Галустян отравился морепродуктами в московском ресторане

Михаил Галустян отравился деликатесом в одном из столичных ресторанов.

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Юморист заказал себе морепродуктов, однако спустя время понял, что отравился дорогим яством. Уже будучи дома комик вызвал медиков, пожаловавшись на рвоту и слабость. Сотрудники скорой помощи провели осмотр звезды и назначили ему специальную диету. Отныне знаменитости нельзя переедать и злоупотреблять нездоровой пищей.

Причина отравления пока неизвестна: то ли морепродукты оказались несвежими, то ли желудок Михаила Галустян оказался не готов переварить блюдо высокой кухни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Галустян показал пародию на Сосо Павлиашвили.