Задержана кассирша, подозреваемая в краже 11 млн рублей из банка 10 лет назад

Жительницу Татарстана, которую подозревают в краже более 11 миллионов рублей из банка в Казани, задержали в Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

Роза Аглемзянова работала кассиршей в кредитном учреждении в 2009 году, когда внезапно пропала, а с ней и внушительная сумма из банка. Подозреваемую искали по всей стране, ее фото красовались по всем полицейским участкам России, однако женщине удалось скрыться.

Правоохранители считали, что Аглемзянова мертва, так как предположительно она была связана с одним из криминальных авторитетов, и после совершения преступления могла стать обузой для предполагаемого участника группировки.

Сообщается, что женщину подозревают в разбойных нападениях на ювелирные салоны. Предположительно она проживала в Петербурге под чужим именем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудник Сбербанка признался в краже личных данных клиентов.