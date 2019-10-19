Трех белух спасли сотрудники ГИМС в Хабаровском крае

Трех белух выбросило на мель недалеко от поселка Чумикан в Хабаровском крае. Животных обнаружили местные жители, которые передали информацию о находке в ГИМС, пишет ТАСС.
Все случилось еще 14 октября, но известно стало только сейчас.
Сообщается, что особи были крайне слабы, изранены воронами и чайками. Одна из них не подавала признаков жизни.
Спасатели и местные жители порядка пяти часов проводили спасательную операцию — обливали их морской водой, пытались привести в чувство.
После того, как уровень воды поднялся, млекопитающие смогли самостоятельно покинуть мель.
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