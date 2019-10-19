Трех белух спасли сотрудники ГИМС в Хабаровском крае

Трех белух выбросило на мель недалеко от поселка Чумикан в Хабаровском крае. Животных обнаружили местные жители, которые передали информацию о находке в ГИМС, пишет ТАСС.

Все случилось еще 14 октября, но известно стало только сейчас.

Сообщается, что особи были крайне слабы, изранены воронами и чайками. Одна из них не подавала признаков жизни.

Спасатели и местные жители порядка пяти часов проводили спасательную операцию — обливали их морской водой, пытались привести в чувство.

После того, как уровень воды поднялся, млекопитающие смогли самостоятельно покинуть мель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение животных из «китовой тюрьмы».