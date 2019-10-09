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  4. Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение животных из «китовой тюрьмы»

Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение животных из «китовой тюрьмы»

, 15:38 Фото 25

В письме президенту РФ актриса простит главу государства не позволять отлов любого вида китообразных в российских территориальных водах.

Фото: www.globallookpress.com / JB Autissier / Panoramic, via ww

Известная защитница животных актриса Памела Андерсон написала новое письмо Владимиру Путину, в котором благодарит российского президента за освобождение китов и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье. Послание обнародовала в интернете общественная организация «Свободу косаткам и белухам».

«Я хотела бы поблагодарить Вас за смелое решение освободить китов и косаток, которые содержались в неволе в заливе рядом с Находкой», — говорится в письме.

Андерсон выражает Путину признательность за обещание не допустить отлов нескольких видов дельфинов и вольных белух в российских территориальных водах в 2020 году.

«Спасибо за ваше обязательство отпустить оставшихся китов и не издавать новых указов, которые позволяли бы отлов любого вида китообразных в Российских водах. Если все дельфины и киты будут на воле в океане, а не в заключении ради забавы, защита китообразных — станет по праву заслугой России», — заключает актриса.

facebook @ freerussianwhales

В свою очередь организация «Свободу косаткам и белухам» благодарит саму Памелу Андерсон за помощь и выражает беспокойство судьбой еще 60 белух, до сих пор остающихся в «китовой тюрьме».

Как сообща 5-tv.ru первое письмо Владимиру Путину знаменитая американская зоозащитница написала в феврале 2019 года. Памела Андерсон просила президента РФ дать поручение освободить содержащихся в неволе животных.

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