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  4. Захарова отреагировала на позицию США по вступлению в ЕС Албании и Македонии

Захарова отреагировала на позицию США по вступлению в ЕС Албании и Македонии

, 12:59 Видео 38

Ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявил, что США разочарованы в связи с переносом переговоров о вступлении стран в Евросоюз.

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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; РИА Новости / Алексей Витвицкий, Дмитрий Виноградов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американских властей, в котором они выразили разочарование в связи с решением ЕС отложить переговоры о вступлении в союз Северной Македонии и Албании.

По словам российского дипломата, Соединенные Штаты не должны оказывать воздействие на решение ЕС и «лоббировать интеграцию» стран в «находящееся на другом континенте объединение».

«Понимаю, что после выхода из ЕС Великобритании дыру нужно латать, но Брюссель должен сам разобраться, что его ждет от вступления этих стран в есовские ряды», — написала Захарова в Facebook.

На саммите ЕС в четверг, 17 октября, лидеры стран не смогли вынести решение относительно вступления в союз Албании и Северной Македонии из-за противоречий в позициях государств. Представители стран договорились перенести обсуждение вопроса на более позднее время. Комментируя решение организации, официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявил, что США сожалеют о переносе переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по Brexit. По новому соглашению Британия окончательно покинет ЕС 31 октября.

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