Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по Brexit

Буквально несколько минут назад Брюссель и Лондон смогли договориться об условиях Brexit. Спустя три года.

Как заявили в Еврокомиссии, соглашение достигнуто. Британия окончательно покинет ЕС 31 октября. Глава организации Жан-Клод Юнкер назвал его справедливым и сбалансированным. Он пояснил, что после переговоров, которые длились двое суток, есть договоренности по спорным вопросам — дополнительному протоколу о Северной Ирландии и политической декларации. Теперь сделку должен одобрить Европейский совет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit.