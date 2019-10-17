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  4. Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по Brexit

, 15:24 Эфирная новость 52

По новому соглашению Британия окончательно покинет ЕС 31 октября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Steve Taylor; 5-tv.ru

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Выход Британии из Евросоюза 84

Буквально несколько минут назад Брюссель и Лондон смогли договориться об условиях Brexit. Спустя три года.

Как заявили в Еврокомиссии, соглашение достигнуто. Британия окончательно покинет ЕС 31 октября. Глава организации Жан-Клод Юнкер назвал его справедливым и сбалансированным. Он пояснил, что после переговоров, которые длились двое суток, есть договоренности по спорным вопросам — дополнительному протоколу о Северной Ирландии и политической декларации. Теперь сделку должен одобрить Европейский совет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit.

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