Щербакова и Туктамышева не попали в ТОП-3 по итогам первого этапа Гран-при

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не попали в тройку лидеров по результатам первого этапа серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе, пишет RT.

По итогам короткой программы Туктамышева получила оценку 67,60 балла и оказалась на четвертом месте в турнирной таблице. Другая россиянка — Туктамышева — заработала 67,28 балла, и заняла пятую позицию на старте соревнований.

Комментируя свое выступление, Щербакова отметила, что допустила досадную ошибку. В следующем этапе турнира — произвольной программе — она постарается максимально сконцентрироваться и показать лучший результат.

« Падение — это глупая ошибка, и я обещаю, что такого больше не повторится. Постараюсь сделать для этого все возможное. Тренер тоже сказала, что я не должна допускать таких ошибок, а для этого нужно больше концентрироваться », — цитируют спортсменку РИА Новости.

По итогам первого этапа Гран-при по фигурному катанию лидирует американская спортсменка Брэди Теннел, набравшая за выступление 75,10 балла. На втором месте — японка Каори Сакамото с 73,25 баллами, а на третьем — ее соотечественница Вакаба Хигути, заработавшая 71,76 балла.

Произвольную программу участницы турнира представят 20 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy стартовал в финском городе Эспоо.