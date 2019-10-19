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  4. Московского депутата пытались задавить трактором

Московского депутата пытались задавить трактором

, 13:51 49

По словам чиновника, водитель спецтехники умышленно совершил на него наезд.

Фото: РИА Новости / Кирилл Шипицин

Депутат муниципального округа Хорошево-Мневники попал в ДТП — как утверждает сам мужчина, днем 19 октября на него наехал трактор.

По словам Вячеслава Бородулина, водитель спецтехники совершил наезд умышленно. У чиновника даже есть версия, объясняющая мотивы такого поступка. Столичный депутат «воюет» с дорожным госучреждением — транспортное средство как раз числится на балансе организации. Однако о причинах конфликта Бородулина с дорожниками пока никакой информации нет.

По данным 5-tv.ru, прибывшая на указанное место бригада скорой помощи никого из участников предполагаемой аварии не обнаружили. В Госавтоинспекции также отметили, что в дежурную часть сообщений о подобных ДТП не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жестком столкновении такси и автомобиля Porsche в Петербурге.

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