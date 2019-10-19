Мигрант из Узбекистана задержан по подозрению в изнасиловании петербурженки

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании гражданин Узбекистана. С заявлением в полицию обратилась 27-летняя продавщица магазина маникюрных принадлежностей.
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Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с видеокамеры на фасаде расположенного неподалеку дома. Было установлено, что предполагаемый злоумышленник скрылся в одном из подъездов близлежащих зданий. В ходе поквартирного обхода полицейскими был обнаружен и задержан 21-летний мигрант из Узбекистана, подозреваемый в совершении тяжкого преступления.
По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что педофил под видом врача надругался над 12-летней школьницей.