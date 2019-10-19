Мигрант из Узбекистана задержан по подозрению в изнасиловании петербурженки

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании гражданин Узбекистана. С заявлением в полицию обратилась 27-летняя продавщица магазина маникюрных принадлежностей.

« Около 00:30 в лесопарке „Александрино“, расположенном напротив дома № 58 по проспекту Ветеранов, неизвестный преступник, применив к ней физическую силу, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера », — сообщили в УМВД России по Кировскому району Северной столицы.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с видеокамеры на фасаде расположенного неподалеку дома. Было установлено, что предполагаемый злоумышленник скрылся в одном из подъездов близлежащих зданий. В ходе поквартирного обхода полицейскими был обнаружен и задержан 21-летний мигрант из Узбекистана, подозреваемый в совершении тяжкого преступления.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что педофил под видом врача надругался над 12-летней школьницей.