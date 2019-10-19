Стало известно, как назвали дочку Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян

У звездной пары журналиста Маргариты Симоньян и кинорежиссера Тиграна Кеосаяна родился третий ребенок. Счастливый отец поделился с 5-tv.ru радостной новостью о рождении дочери и поведал о том, какое имя дал малышке.

По словам Тиграна Кеосаяна его супруга чувствует себя после родов очень хорошо. Семья назвала новорожденную дочку редким и необычным именем — Маро. Оказывается, ребенку дали имя в честь близкой и любимой родственницы отца.

«Маро — бабушка моя», — поделился Кеосаян.

Маро означает «решительная, возлюбленная Бога». Обладательницы такого имени отличаются надежностью, не боятся ответственности и пользуются заслуженным авторитетом окружающих даже в юном возрасте.

Маро — пятый ребенок 53-летнего Тиграна Кеосаяна и третий малыш, появившийся в браке с Маргаритой Симоньян. У супругов есть шестилетняя дочь и пятилетний сын. От предыдущего брака Кеосаяна с актрисой Аленой Хмельницкой у кинорежиссера есть две дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Канделаки поздравила Маргариту Симоньян с рождением дочери.